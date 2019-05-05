Fatih Terim: Şimdi sahaya çıkıp konuşma zamanı

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sezonun en kritik karşılaşması olarak görülen dev derbi öncesi her iki takımın teknik direktörü de son konuşmalarını gerçekleştirdi.

NE BADİRELER ATLATTIK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Sezonun ilk haftasından bu yana birçok kez haksızlığa uğradık. Çok fazla badire atlattık ancak biz sesimi çıkarmadık. Şimdi sahada konuşma vakti. Çıkıp kazanalım ve liderlik koltuğuna oturalım" dediği öğrenildi.

BİZDEN KORKUYORLAR

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise teknik direktör Şenol Güneş öğrencilerini motive etmeye çalıştı. Güneş'in "Bizi yarıştan koptu sandılar, rakip olarak görmediler ama şimdi Galatasaray da Başakşehir de bizden korkuyor. Çıkın ve kazanın" dediği belirtildi.