Fatih Terim'den, Sivasspor'a Kadıköy planı

Galatasaray’a geldiği günden itibaren ortaya koyduğu performansla tam not alan ve Teknik Direktör Fatih Terim’in gözüne girmeyi başaran Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi iyileşmesine rağmen yedek kalabilir.

Gabonlu futbolcunun, takımla beraber antrenmanlara başlamasına karşın zirve yarışında büyük önem taşıyan Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeme durumu ortaya çıktı.

Bunun nedeni olarak da bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinin oynanacak olması gösterildi.

DERBİ PLANI DENENECEK

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe karşısında Kadıköy’de 20 yıl sonra zaferi getiren oyun planını, Sivas deplasmanında da deneyecek.

Fatih Hoca'nın, orta saha merkezini Seri, Ömer ve Belhanda üçlüsüyle geride tutup; Feghouli, Falcao ve Onyekuru üçlüsünü uzun toplarla pozisyona sokmaya çalışacağı öğrenildi.

Savunma dörtlüsünde ise bir değişiklik olmayacak.

Beklerde Mariano ile Saracchi, stoperde ise Donk-Marcao ikilisi görev yapacak.

Gerideki en büyük koz ise kaleci Muslera olacak.