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Fatih Terim, Sneijder iddialarını yalanladı

Fatih Terim, Sneijder'in Galatasaray'da göreve başlayacağı yönünde çıkan haberlerin, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

| Haber Merkezi
Fatih Terim, Sneijder iddialarını yalanladı
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Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in yeni yardımcısının Wesley Sneijder olacağını öne sürse de tecrübeli teknik adam, çıkan haberleri yalanladı.

TERİM: NE SNEİJDER'İ?

Türkiye gazetesinden Öcal Uluç, Sneijder'in Galatasaray'a antrenör olarak döneceği yönündeki iddiaları Terim'e sorduğunu, 66 yaşındaki teknik adamın kendisine, "Ne Sneijder'i, ilk defa senden duyuyorum!" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Böylece, sarı-kırmızılılarda Sneijder defteri tamamen kapanmış oldu.

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