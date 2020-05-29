Fatih Terim, Sneijder iddialarını yalanladı

Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in yeni yardımcısının Wesley Sneijder olacağını öne sürse de tecrübeli teknik adam, çıkan haberleri yalanladı.

TERİM: NE SNEİJDER'İ?

Türkiye gazetesinden Öcal Uluç, Sneijder'in Galatasaray'a antrenör olarak döneceği yönündeki iddiaları Terim'e sorduğunu, 66 yaşındaki teknik adamın kendisine, "Ne Sneijder'i, ilk defa senden duyuyorum!" şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Böylece, sarı-kırmızılılarda Sneijder defteri tamamen kapanmış oldu.