Fatih Terim: Türkiye'de herkes sporu çok iyi biliyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Uluslararası İş Birliği Platformu tarafından organize edilen 8'inci Boğaziçi Zirvesi'ne katılan Fatih Terim, "Futbolda neden zirve değiliz" başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKEMİZE AİT SPOR KÜLTÜRÜMÜZ YOK"

Sporcu yetiştirmenin önemini belirten Fatih Terim, "Ülkemize ait bir spor kültürümüz yok. Bunu kabul etmeliyiz. Toplum olarak spor yapmayı sevmiyoruz. Biz yetişkinler yapmadığımız gibi, çocuklarımıza da yaptırmıyoruz. Burada hemfikiriz. Okullarda spora ayıran saatlere bakmamız lazım. Şehirlerimiz de ve beldelerimizde de spora ayırdığımız alanlara bakmamız lazım. Bu üzerinde durduğum iki konu üzerinde yıllardır büyük aşama kat etmemize rağmen uluslararası alanda geri olduğumuzu rahatlıkla belirtebiliriz." şeklinde konuştu.

"HİÇ BİR BAŞARISI OLMAYANLAR AHKAM KESİYOR"

Ülkede herkesin spor hakkında konuştuğunu ve bu konuda kendilerini üstat olarak gördüğünü söyleyen Terim, "Bir başka sorunumuz ise sporu herkesin çok iyi bilmesi. Kuşkusuz spor, herkesin kendini "üstat" gördüğü bir konu, üretmemiş, okumamış, çalışmamış, hiçbir başarısı olmayanların ahkam kestiği, estiği, gürlediği, yıktığı bir alan. O nedenle bu söylediklerimin ışığında gelin bundan sonra anlatacaklarıma bir kitap diye bakalım. Eğer sizlere kısaca bahsedeceğim başlıklar ilginizi çekiyorsa birlikte bu kitabı yazmak ve birlikte okuyup uygulamak için yola çıkalım." dedi.