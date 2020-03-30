Fatih Terim taburcu edildi

Günlerdir hastanede tedavi gören Fatih Terim'den, iyi haber geldi...

Liv Hospital Hastanesi, 66 yaşındaki teknik adamın test sonuçlarının halen pozitif olduğunu, ancak klinik bulguları iyileşme gösterdiği için taburcu edildiğini duyurdu.

İşte hastaneden yapılan açıklama:

"Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir.

"TEST SONUÇLARI HALEN POZİTİF"

Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgunlarındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur.

"14 GÜN KARANTİNADA KALACAK"

Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Liv Hospital...