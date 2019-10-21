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Fatih Terim takımı motive ediyor

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Real Madrid maçı öncesinde oyuncularına, sarı-kırmızılı takımın İspanyol devini yendiği maçları izletti.

| Haber Merkezi
Fatih Terim takımı motive ediyor
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın (22 Ekim Salı) Real Madrid'le çok kritik bir maça çıkacak. Mücadele öncesinde Fatih Terim, futbolcularına motivasyon aşılıyor.

Galatasaray'ın Real Marid'i yendiği 3 maç - İZLE

OYUNCULARINA 3 MAÇI İZLETTİ

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde Real Madrid'e karşı 3 defa sahadan zaferle ayrıldı.

Galatasaray, İspanyol devini Şampiyonlar Ligi'nde iki defa 3-2'lik skorla devirdi. Temsilcimiz, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i uzatma sonunda 2-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

Fatih Terim, takımı motive etmek için bu maçları izletti; oyuncularına ve bir kez daha kazanabileceklerini ifade etti.

"Daha önce yendik, yine yeneriz" diyen Terim, özellikle 2013 yılında İstanbul'da 3-2 kazandıkları ancak turu kıl payı kaçırdıkları karşılaşmadaki gibi bir mücadele ve konsantrasyon istediğini dile getirdi.

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