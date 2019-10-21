Fatih Terim takımı motive ediyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın (22 Ekim Salı) Real Madrid'le çok kritik bir maça çıkacak. Mücadele öncesinde Fatih Terim, futbolcularına motivasyon aşılıyor.

Galatasaray'ın Real Marid'i yendiği 3 maç - İZLE

OYUNCULARINA 3 MAÇI İZLETTİ

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde Real Madrid'e karşı 3 defa sahadan zaferle ayrıldı.

Galatasaray, İspanyol devini Şampiyonlar Ligi'nde iki defa 3-2'lik skorla devirdi. Temsilcimiz, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i uzatma sonunda 2-1 yenerek kupaya uzanmıştı.

Fatih Terim, takımı motive etmek için bu maçları izletti; oyuncularına ve bir kez daha kazanabileceklerini ifade etti.

"Daha önce yendik, yine yeneriz" diyen Terim, özellikle 2013 yılında İstanbul'da 3-2 kazandıkları ancak turu kıl payı kaçırdıkları karşılaşmadaki gibi bir mücadele ve konsantrasyon istediğini dile getirdi.