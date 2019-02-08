Fatih Terim takımının başında

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray'da pazar günü oynanacak Trabzonspor mesaisi devam ediyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, takımın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı.
BABASINI TOPRAĞA VERDİ
Fatih Terim, takımı şampiyonluk mücadelesi verirken babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Talat Terim tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Deneyimli teknik adam dün babasını toprağa verdi.
TAKIMININ BAŞINA GERİ DÖNDÜ
Zor bir süreçten geçen Terim, bugün ise takımının başında antrenmana çıktı. Oldukça üzgün olduğu görülen deneyimli teknik adam, yaralarını tam manasıyla saramadan oyuncularını Trabzonspor maçına motive etmeye çalışıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u İstanbul'da ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar lider Başakşehir'in 8 puan gersinde ikinci sırada bulunuyor.