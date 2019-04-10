Fatih Terim, taraftara açık idman yaptırmayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisi öncesi takımın son antrenmanını taraftarlar açmıştı.

Adeta bir futbol maçı havasında geçen idman takıma büyük moral verse de sarı-kırmızılı takım deplasmandan galibiyet çıkaramamıştı. Kadıköy'de geçen sezon oynanan kritik maç 0-0 sona ermişti.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ KAYBEDİLDİ

Terim, Fenerbahçe derbisinin ardından bu kez Beşiktaş maçını sarı-kırmızı renklere gönül verenlere açtı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma öncesi yine Galatasaray taraftarları stadı doldurdu ve takımlarına destek oldu.

Fenerbahçe derbisini kazanamayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'a ise 1-0 yenildi. Taraftara açık antrenman yapılan 2 derbiden de galibiyet çıkaramayan deneyimli hoca, bu uygulamadan vazgeçti.

Fatih Terim, bu defa maçtan önceki son antrenmanı hem taraftarlara hem de basına kapalı yapacak. Terim, oyuncularından maça yüzde yüz konsantre olmalarını istedi.