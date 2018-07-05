Fatih Terim, Tarık Çamdal sorununu çözdü

Galatasaray’da adeta bir kangrene dönüşen ‘Tarık Çamdal sorunu’ çözüldü.

“Ayrılıklar da G.Saray’a yakışan şekilde olmalı” diyen Terim, takımda düşünmediği Çamdal ile yöneticilerin değil kendisinin görüşmesinin daha şık olacağını söyledi.

İKNA ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim, Çamdal’ı takımdan ayrılmaya ikna etti. 1 yıl daha kontratı olan Çamdal’ı karşısına alıp konuştu ve 4 yıllık inadını kırdı! Böylece kulüp, önemli bir mali külfetten kurtulmuş ve adeta bir transfer geliri elde etmiş gibi oldu. Zira Çamdal, kalsaydı. 1 milyon 605 bin Euro alacaktı.

ÖNÜNDE UZUN BİR KARİYER VAR

Terim, “27 yaşındasın, yeteneklisin ve önünde uzun bir kariyer var. 4 yıldır G.Saray’dasın. Kulüp şampiyonluklar yaşamanı sağladı. Sana da yakışır bir şekilde ayrılmak düşer. Kulübün UEFA kısıtları gereğince mali durumu ortada” diyerek, Çamdal’ı ikna etmeyi başardı.

Tecrübeli oyuncu da görüşmenin ardından hemen kulüp arayan başladı ama bulana kadar takımla da idmanlara çıkacak.