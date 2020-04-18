Fatih Terim tedavi sürecinde neler yaşadığını anlattı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'nın La Gazzetta dello Sport adlı gazetesine bir röportaj verdi.

"KORKU KELİMESİ YETERSİZ KALIR"

Tedavi sürecinde neler yaşadığını anlatan 66 yaşındaki teknik adam, “Kötü bir süreç geçirdik, ben de bu hastalığa yakalandım. Ancak şanslıydım. Virüsü semptomlar belirmeden tespit ettik. Tedaviye hemen başladık ve şu anda iyi durumdayım, dinleniyorum. Yaşadıklarımın ardından ‘korku’ kelimesi hissettiklerimi açıklamamda yetersiz kalır. Hastalığı atlatıp şu anda hayatta olan İtalyan dostlarım beni çok iyi anlıyordur” şeklinde konuştu.

"MERİH EN İYİSİ OLABİLİR"

Diğer taraftan, Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’la ilgili yöneltilen “Dünyanın en iyi savunmacısı olabilir mi?” sorusuna, “Bu zor ama imkansız değil. Merih bu potansiyele sahip. Dahası önünde uzun bir kariyer var. Hala kendini geliştirebilir” yanıtını veren Terim, milli futbolcuyu şu sözlerle övdü: “Merih Demiral çok yetenekli ve çok disiplinli bir futbolcu. Hem A Milli Takım hem de Juventus’ta kendisini kanıtladı. Oyun sezgisi çok yüksek ve en önemlisi çok iyi bir atlet. Oyun bilgisi, vizyonu ve kararlılığı kötü değil. Umarım en kısa süre içerisinde sakatlıktan kurtulur ve sahalara geri döner. Merih için konuşacaklarımız bu kadarla sınırlı değil."