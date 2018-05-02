Fatih Terim TFF'den 13 milyon TL istiyor

TFF tarafından görevine son verilmesine karşılık futbol federasyonu aleyhine 3.5 milyon euroluk tazminat davası açan Fatih Terim ile TFF arasında yaklaşık 8 aydır süren hukuk mücadelesinde kritik duruşmaya 5 gün kala, tecrübeli teknik adamın mahkemeye sunduğu dilekçe gün yüzüne çıktı.

"13 MİLYON TALEBİMİZ ADİL VE ÖLÇÜLÜDÜR"

Sporx'te yer alan habere göre Davacı Terim'in avukatı Av.Rezan Epözdemir tarafından İstanbul 17.İş Mahkemesi hakimliğine sunulan 13 sayfalık dilekçede, davalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun iddia ve taleplerine cevap verilirken, tecrübeli teknik adamın, 13 milyon tl'lik tazminat talebinin fahiş olduğu yönündeki iddialara karşılık, bu miktarın, futbol federasyonunun yıllık 670 milyon tl olan gelirinin sadece 1.93'ünü kapsadığını belirterek "Tazminat talebimiz adil ve ölçülüdür" yanıtı vermesi dikkat çekti.

"PRİMDEN DE MAHRUM KALDIK"

Terim'in vekili Av.Epözdemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede "Müvekkilim, sözleşmesinin Dünya Kupası finallerine hak kazanılması "pek muhtemel bir durumda iken" haksız şekilde fesih edilmesi sonucu 750 bin euroluk bir primden de mahrum kalmıştır" ifadeleri de dikkat çekerken, milli takımda geçirdiği yaklaşık 3 yıl için 14 milyon euro ödenen bir kişi için 3.5 milyon euroluk cezai şartın fahiş olmadığı belirtildi.

"KURU SABİTLEDİK 6 MİLYON ZARARIMIZ OLDU"

Mahkemeye sunduğu dilekçede Yargıtay'ın üç farklı kararından örnekler veren Terim vekili Av. Epözdemir, müvekkilinin sözleşmesinin fesih olmasıyla 4.5 milyon euroluk bir gelirden mahrum kaldığına vurgu yaparak, "TFF kamu görevi yapan bir yer değildir, bu konuda algı yapılmaktadır, halbuki bu tazminat devletin ve vatandaşın cebinden çıkacak bir para değildir. Fatih Terim euro kurunu 3.70 tl'den sabitlemekle bugün yaklaşık 19 milyon tl tazminat alması gerekirken, sadece 13 milyon tl istemektedir, bu konuda yaklaşık 6 milyon tl zararı oluşmuştur. Kısaca fahiş tazminatta borçlunun ödeme gücüne bakılır. Borçlu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye'nin en varlıklı, dünyanın da sayılı varlıklı federasyonlarından biridir. Yıllık 670 milyon tl geliri olan bir federasyon için 13 milyon tl'lik tazminat asla fahiş değildir. Borçlunun bu konuda ödeme gücü fazlasıyla vardır. Kaldı ki müvekkilin başarısıyla Milli Takım Avrupa Şampiyonasına kalarak yaklaşık 98 milyon tl gibi bir gelir elde etmiştir. Kısaca müvekkilin sözleşmesi sözleşme bitişine 16 ay kala haksız yere fesih edilmiş ve müvekkilim primler hariç yaklaşık 4.5 milyon euroluk bir gelirden mahrum bırakılmıştır. Buna karşılık 3.5 milyon euro talebimiz gayet normaldir. Federasyon yönetim kurulu da sözleşmenin 6. maddesi kapsamında cezai şart ödenme koşuluyla sözleşmeyi fesih ettiğinden itirazın iptali ile cezai şartın ödenmesine karar verilmelidir" şeklinde ifadelere yer verdi.