Fatih Terim: TFF'nin yaptığı zevk meselesi

Fatih Terim, TFF'nin maç öncesi açıkladığı disiplin sevklerinin keyfi olarak yapıldğını belirtti. Terim, derbinin hakemi Fırat Aydınus'un da Melo'ya küfür ettiğini hatırlattı.

Fatih Terim'in açıklamları şöyle:

"SEVK ETME Mİ DESEM, ZEVK ETME Mİ DESEM"

"Meseleye Galatasaray'a sahip çıkma olarak bakılmalı. Galatasaray ile Fatih Terim markasının bir araya gelmesinden rahatsız olanlar var, bu net. Kenetlendikçe, emeğini, haklılığını aramaktan çekinmeyen bir kitle ortaya çıkıyor ve ortak sevdaları da Galatasaray. Dünya üzerinde çok az böyle bir grup vardır. Bugün zamanlaması manidar olan sevk... Sevk etme mi desem, zevk etme mi desem, kararsızım. Kararları Perşembe günü göreceğiz. Biz galiba kendi kendimize olay çıkarmışız, benim sevklerden anladığım o."





"MELO'YA KÜFREDEN BU HAKEM DEĞİL Mİ?"

"Sivas'ta Fırat Aydınus topu alıp penaltı noktasına koyduğunda, bizim hakemle işimiz yok dedim. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, olmazsa UEFA'dayız. Ligde 4 puan gerideyiz, rakiplerimizin de önündeyiz. Melo'ya küfreden bu hakem değil mi? Diyorlar ki, hoca gibi birine bir taç, bir faul yakışmadı diyorlar. Vah vah vah... Ben onu mu işaret ettim? Alper'in yaptığı harekete bir bakın bakalım, Martin'e arkadan yaptığı.. Utanın. Fırat Aydınus o kadar kendinde değil ki, dakika 94 iki oyuncu didişiyor, kendinden emin olsa çağırır ikisini, sarı kart gösterir ve ayırır, öyle bitirir. Ben ayrıca kimseyi tehdit etmedim, bunu yapan sensin dedim. Fenerbahçeli oyuncuları ve yöneticileri soyunma odasına kadar biz götürmedik mi?"