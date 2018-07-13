Fatih Terim: Tolga 45 gündür iyileşememiş

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Instagram TV'de Tolga Ciğerci'nin durumuna değindi.

Kulübün resmi internet sitesinden,"Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı” denilen Tolga'ya Terim de sitem etti.

DAHA İLK GÜNDEN AYAĞIM AĞRIYOR DEDİ

Terim, "Tolga'ya gelecek olursak; geçen ifade ettim ama bir kez daha söyleyeyim... En kritik son 5-6 haftada pek sakatlıktan dolayı göremedik maalesef... Aradan geçen 40-45 gün sonrasında tekrar sezona geldiğinde daha birinci günde, "Ayağım ağrıyor, çıkamayacağım antrenmana" diyorsa o zaman çözüm gerekiyor bu soruna, ben öyle düşünüyorum. Doktor, yardımcı hocalarım ve Tolga konuşmuşlar, tedavisine karar vermişler ve şu anda devamö ediyor. Buraya getirmenin bir manası yoktu. Daha komplike müdahale edilecek hastanede. Oradan sonra oynar mı oynamaz mı, ayağı iyileşti mi iyileşmedi mi bakacağız" diyerek 26 yaşındaki futbolcuya gönderme yaptı.