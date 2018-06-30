Fatih Terim, Tolga Ciğerci'yi sildi

Geride kalan sezonda önce süreleri azalan ardından da son 5 haftada kadroya bile alınmayan 26 yaşındaki futbolcu kendi ipini çekti.

Geçen sezon bu konuda mimli olan ve 5 hafta kızağa çekilen tecrübeli oyuncunun son hareketi bardağı taşırdı.

RESMİ SİTEDEN 'ROL YAPIYOR' İMASI

Sağlık ekibi ağrılarını bahane eden Tolga’nın hareketini inandırıcı bulmayıp konuyu teknik heyete aktardı. Kulüp resmi siteden “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu öne süren Tolga Ciğerci antrenmana katılmadı” ifadesiyle bir anlamda futbolcusunu samimi bulmadığını ima etti.

Resmi siteden yapılan açıklama:

BİLETİ KESİLDİ

Geçen sezon sonunda da yine Tolga ile ilgili benzer bir ifade kullanılmış ve oyuncunun bu hareketi inandırıcı bulunmamıştı. Sezona yeni bir sayfa açarak girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim’in Tolga’nın bu davranışı sonrası biletini kestiği öğrenildi.

GÖRMEK İSTEMİYORUM

Tecrübeli teknik adamın, Tolga’nın davranışlarından rahatsız olduğu ve bu futbolcuyu kampta da artık görmek istemediği bildirildi. Bunun üzerine önümüzdeki hafta başlayacak olan İsviçre kampında da milli oyuncunun yer almayacağı belirtildi.

Galatasaray’da geçen sezon iyi bir başlangıç yapmasına karşın daha sonra süreleri azalan Tolga Ciğerci ilk kez kupadaki Akhisar rövanşında tepkileri üzerine çeken bir davranışa imza atmıştı.

Takım sürpriz şekilde Akhisar’a elenirken Tolga maç içerisinde kendini kötü hissedip kenara gelmişti. Tolga, daha sonra da Beşiktaş maçı öncesi yapılan idmana katılmayarak sorumluluktan kaçınca son 5 hafta maç kadrolarına dahi alınmadı.