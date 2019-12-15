Fatih Terim: Transfer için oyuncu satmamız lazım

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada konuk ekibin gollerine engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, ara transfer döneminde oyuncu almakta zorlanacaklarını söyledi.

"BİRİLERİNİ GÖNDERİRSEK ALABİLİRİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplerin harcama limitlerini değiştirmesine gönderme yapan Terim, "Kadromuz bu, yolda giderken kurallar değişiyor ama oyuncu değişmez. Nasıl değişecek? Ocak ayını bekliyorsunuz. Ocak, ocak diyoruz da, orada da birilerini gönderirsek alabiliriz. Ben hiçbir oyuncumu suçlamadım. Teknik, taktik, sistem, oyun içinde faul diye bunları ifade edemezsiniz, hal ve gidiş de vardır bunun içinde, takım olabilme de vardır, bunun içinde aldığınız oyuncunun adaptasyonunun geç olması da vardır. 11'e bakıp, yokum diye bırakıp gideyim var mı? En çok oynayan Nzonzi bizde, hiç teşekkür etti mi? Hiç beklemiyordum ondan, nasıl olacak, ne yapmamız lazım? Yönetmek adına, Galatasaray'a zarar gelmemesi adına belki de daha erken hareket etmeliydik. Yönetiyoruz, en son noktaya geliyor demek ki" dedi.