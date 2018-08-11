Fatih Terim transfer istiyor

Ankaragücü galibiyetinden memnun olduğunu belirten Terim, sahadaki futbolun daha da üstüne çıkmaları gerektğini dile getirdi. Kadroda eksikliler gördüğünü de dile getiren teknik adam, "Daha geniş kadro ile oynamak istiyorum" dedi.

"GOMİS'İ KAZANMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

Fatih Terim, Gomis ile ilgili bir soru üzerine, "Özür konusu olmadı, söz konusu değil. Hepimiz profesyoneliz ve profesyonel isteklerimiz oluyor. Bunlar olmayınca başkaları cezalandırılmamalı. Kendisinin yönetimden bir talebi oldu. Galatasaray'ın durumu ve UEFA kriterleri çok açık. Biz bir aileyiz ve herkesi kazanma adına uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gomis'in geçen sezon takımın diğer oyuncuları gibi şampiyonlukta önemli katkı yaptığını belirten Terim, "Kendisini kazanmak için uğraşacağız. 3 kulvarda oynuyoruz. Herkesin hazır olmasını ve herkesi fazla fazla kullanmak istiyorum. Hazırlık kampı arkasından hazırlık maçları ve Süper Kupa süresince bu sorunlar halledilmedi." diye konuştu.

"BU KADRO YETERSİZ"

Transferle ilgili bir soruları cevaplayan Terim, "Bildiğim kadarıyla bir anlaşma yok" dedi.

Transfer işleriyle yönetimin uğraştığını ifade eden başarılı çalıştırıcı, "Biz teknik işlerle uğraşıyoruz, diğer işlerle diğer arkadaşlar ilgileniyor. Bizim işimiz başımızdan aşkın. Ayın 31'ine kadar bazı değişiklikler olacağına inanıyorum. Galatasaray Kulübünün almadaki becerisi kadar satmada da becerisi olması gerekiyor. Artık bu refleksi göstermeliyiz. Bazen önemli bir nokta olarak önümüze çıkıyor. 20 günümüz daha var. Bir yandan oynayacağız, bir yandan bunları halledeceğiz." şeklinde konuştu.

"Satılmazsa da bu takımla oynayacağız." diyen Terim sözlerini şöyle noktaladı;

"Şampiyonlar Ligi seviyesini hepimiz biliyoruz. Bu yeter mi yetmez, daha üste çıkmamız lazım. Ne kadar çıkabiliriz, onu da önümüzdeki birkaç maçta göreceğiz. Onun için fazla oyuncu kazanmaya çalışıyorum. Biraz daha seri oyuncularla ve geniş kadroyla oynamak istiyorum. Bazı mevkilere yeni oyuncular biriktirmek zorundayız. Galatasaray biraz daha hareketli oynamak zorunda. Herkes de bu mücadelenin içinde olmalı."