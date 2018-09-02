Fatih Terim: Transfer masa başında yapılmıyor

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik adamı Trabzonspor'a 4-0 kaybedilen karşılaşmaın ardından açıklamalarda bulundu. Terim, forvet alamayan yönetime gönderme de yaptı.

Gomis'in satılmasından sonra takıma iki golcü transferi isteyen Terim, yönetimin transfer yapamaması sonrası sadece Eren Derdiyok'la yola devam etmek zorunda.

Fatih Terim: Transferler ağızla yapılmıyor - İZLE

Tecrübeli hoca basın toplantısında, Gomis'in ardından gerek Abdurrahim Albayrak gerekse Başkan Mustafa Cengiz'in sürekli transfer yapacağız demesine rağmen bu sözlerini tutmamasına sitem etti.

TRANSFER KONUSUNA DEĞİNDİ

Fransız yıldız Gomis'in ardından takıma forvet transferi yapılmamasıyla ilgili konuşan Terim, "Transfer zamanlaması doğru hatta bazı yerlerde biraz daha uzun. Bir yandan Avrupa maçları oynuyorsunuz, bir yandan kendi liginiz. Ama masa başından transferler yapılmıyor, daktilolarla da yazılmıyor transferler. Futbol elle oynanmadığına göre ayakla oynanıyor. Transferler de ağızla yapılmıyor, masa başında da yapılmıyor." ifadelerini kullandı.