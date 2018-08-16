Fatih Terim: Transferi de mi ben yapayım

Galatasaray, Muğdat Çelik ve Onyekuru'yu kadrosuna kattıktan sonra transferde duraklama dönemine geçti.

TERİM TRANSFER İSTİYOR

Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını her defasında dile getiren Terim, yönetimle bir araya gelerek savunma, orta saha ve forvete takviye istedi.

Sarı-kırmızılı takımın yönetimi, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" derken, Fatih Terim'in, "Sponsoru da mı ben bulayım, Oyuncuyu da mı ben alayım?" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Öte yandan Terim, "Transferde geç kaldık" şeklindeki görüşünü de iletti.

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA

Galatasaray taraftarları da sosyal medyadaki yorumlarında yönetimi transfer konusunda eleştiriyor.

Şampiyon kadronun üzerine iki takviye yapan Galatasaray, oyuncu satışı yapmadan transfer yapamıyor. Kaynak arayışındaki yönetim, Badou Ndiaye, Denayer ve Emre Akbaba transferlerine odaklandı.