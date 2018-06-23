Fatih Terim transferle ilgili konuştu

Fatih Terim, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla transferlerle ilgili açıklamalar yaptı. Terim, ismi geçen Milik, Bacca, Imbula, Nuri Şahin ve Bennacer gibi isimler için ise "Keşke alabilsek" ifadelerini kullandı.

21. şampiyonluğun öneminden bahseden Terim, "21. şampiyonluk, çok ayrı bir şampiyonluk. Tarih bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyacak. Pek çok taraftarımızın bu konuda neler hissettiklerini de biliyorum. Önemli olan onların hayallerini gerçekleştirmekti. Bu hayalleri gerçekleştirdiğimiz için hepimiz çok mutluyuz." dedi.

TERİM: "KOŞULLARIMIZ BELLİ"

Transferle ilgili konuşmayı sürdüren başarılı çalıştırıcı, "Açıkçası benim de hoşuma giden isimler yazıyor basında. Ah keşke olsa da hemen alabilsek. Bir defa şampiyon olmuş mevcut kadromuzu korumak istiyoruz, koruyabilirsek. Bu arada yabancı sayısına baktığınız zaman çok fazla alma şansımızın olmadığını göreceksiniz. Bunları hesap ederken tabii taraftar hesap etmez, ister. Bunda hiç itirazım yok, bazen ben de istiyorum. Açıkçası bir şey söyleyeyim kendi ailemden, kızlarım 'Babacığım bunu alıyormuşsunuz' diyor, 'Benim haberim yok' diyorum, sonuçta onlar da bir taraftar. Milik var, Imbula var, Bennacer var, Nuri Şahin var, Bacca var. Gönül onları hatta daha iyilerini almak ister ama koşullarımız belli." dedi.