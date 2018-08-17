Fatih Terim: Transferlere çok şaşıracaksınız

Galatasaray'daki transfer belirsizliğine ve karamsarlığa teknik direktör Fatih Terim son verdi.

Ankaragücü maçından sonra transfer beklentilerini dile getiren Cim-Bom'un patronu, geçtiğimiz günlerde bazı kongre üyeleri ile sohbet ederken yüreklere su serpti.

SÜRPRİZ İSİMLER OLACAK

Terim, transfer için ne sitemde bulundu ne de negatif bir tablo çizdi. Başarılı teknik adam, "Birkaç güne çok şaşıracağınız sürprizlerimiz olacak. Gelen ve gidenleri görünce bana hak vereceksiniz. Hem gidenler, hem gelen sürpriz isimler olacak. Bunun bütün sorumluluğunu ben üzerime alıyorum. Galatasaraylılar için en doğru karar ne ise onu uygulayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda bize uygun isimleri alacak, hedeflerimizde bize yardımcı olmayacağını düşündüğümüz isimlerle ise yollarımızı ayıracağız" diye konuştu.

3 İSMİ KULÜBEYE ÇEKMİŞTİ

Terim'in kendinden emin ve pozitif yaklaşımı üyeleri rahatlatırken, tecrübeli hocanın kimi veya kimleri işaret ettiği merak konusu oldu. Ankara'da ligin ilk maçında Gomis, Feghouli ve Belhanda ise üç önemli ismi kulübeye çekerek radikal bir karar alan Terim, hem futbolcularına gözdağı vermiş, hem yönetime mesaj göndermişti.

Sarı-kırmızılıların teklif gelmesi halinde bu oyuncuların satılmasına sıcak baktığı, Maicon'un da satılabileceği dile getirildi. Cim-Bom'un gelecek parayla ise transferde eli güçlenecek ve kadrosuna takviyeler yapacak. Terim'in altını çizdiği operasyon ise kısa süre içerisinde gerçekleşecek.