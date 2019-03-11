Fatih Terim: Tüm maçları kazanıp şampiyon olacağız

Süper Lig'in 25. haftasında Galatsaray bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek. Hafta sonu Başakşehir'in Fenerbahçe'yi yenmesiyle aradaki puan farkı 11'e çıktı. Terim, rakiplerini geçmek için artık hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi.

"HATA YAPMA ŞANSIMIZ YOK"

Oyuncularıyla maç öncesi son kez toplantı yapan deneyimli hoca, uyarılarda bulunurken, şampiyonluk yolunda 10'da 10 yapmaları gerektiğini aktardı.

Kalan tüm maçları kazanmaları gerektiğinin altını çizen Fatih Terim, "Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Biz tüm maçlarımızı kazanacağız ve şampiyon olacağız. Antalya zor bir dönemden geçiyor ve buraya puan için gelecekler. Hafife alırsak canımız çok yanar. Sahada en ufak bir hata istemiyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın" diye konuştu.