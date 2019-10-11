Fatih Terim: Ülke olarak dimdik durmaya devam edeceğiz

Galatasaray’ın son durumunu sarı-kırmızılı ekibin YouTube kanalında değerlendiren Fatih Terim, Barış Pınarı Harekatı’na dair de konuştu.

"KALBİMİZ MİLLİLERİMİZLE"

A Milli Takımımızın Arnavutluk maçıyla ilgili de görüşlerini dile getiren Terim, "Kalbimiz bugün millilerimizle. Bugün Milli Takım maçı var. Hepimiz onlardan iyi sonuç bekliyoruz, ki her zaman da iyi sonuçlar alıyorlar. Onlara güveniyoruz. Dileğimiz iyi bir netice olması. Buradan hocalarımıza ve oyuncularımıza başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

"DİMDİK AYAKTA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak da konuşan Fatih Terim, "Esas güncel konumuz, Barış Harekatımız. Barış Harekatımızın ülkemiz adına çok iyi geçmesini diliyorum. Bütün askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin görevini sağ salim bitirmesi en büyük temennimiz. Ülkemiz tarih boyunca bunlarla uğraştı ama dimdik ayaktayız. Allah nasip ederse, var olmaya ve dimdik ayakta olmaya devam edeceğiz. Hayırlısıyla, istediğimiz şekilde bitmesini temenni ediyorum, en büyük dileğim bu." diyerek ifadelerini sonlandırdı.