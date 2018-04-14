Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın planları

Spor Toto Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Sezonun en kritik maçı olarak görülen dev karşılaşma öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in en büyük isteği ilk 20 dakikadaki yoğun baskı uygulayıp öne geçmek...

Türk Telekom Stadyum'da rakip defansları ilk dakikalarda attığı gollerle daha çabuk açan Aslan'ın Başakşehir'e de aynı taktiği uygulayacağı öğrenildi.

TERİM EMRE VE ADEBAYOR'DAN ÇEKİNİYOR

Terim'in en büyük derdi ise 38 yaşındaki Emre Belözoğlu. Yıldız futbolcunun pas bağlantılarını kesmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, bu sayede Başakşehir’in hücum gücünü azaltmayı hedefliyor.

Bu görevi Emre’yi yakından tanıyan kaptan Selçuk İnan ile Fernando’ya veren Terim'in, “Emre’yi sakın boş bırakmayın. Yüzünü kaleye döndürmeyin. Sürekli baskı kurup rahat pas alış verişi yapmasını engelleyin” dediği öğrenildi.

Terim'in çekindiği bir diğer isim ise Adebayor. Yan top zaafını en aza indirmek isteyen tecrübeli teknik adam, Maicon'la özel olarak görüştü. Terim, Brezilyalı stoperden Adebayor'a yakın durmasını istedi.

ADAM BAŞI 20 BİN EURO PRİM

Bu arada sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir'i yenmeleri halinde kişi başı 20 bin euro prim dağıtılmasına karar verdi.

AVCI'NIN DERDİ GOMİS

Konuk ekip Başakşehir'de ise Abdullah Avcı'nın en büyük çekincesi Gomis.

Attığı gollerle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fransız golcüyü durdurmanın hesaplarını yapan başarılı teknik adam, Attamah'a özel görev verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Gomis'in sırtınının döndürülmemesini isteyen Avcı, Gençlerbirliği savunmasının yaptığı sıkı markajı Attamah'a örnek gösterdi.

Cimbom'un ilk dakikalarda uygulayacağı baskıyı gol yemeden atlatmak isteyen Avcı'nın planı, Emre, Visca, Elia ve Adebayor'la kontra atağa çıkıp gol aramak olacak.