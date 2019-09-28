Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri

Süper Lig'in 6. haftasının en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Hafta boyunca kritik derbiyi kafasında oynayan her iki teknik adam da taktiğini belirledi.

İlk 10 dakikada baskı kurmayı planlayan Cimbom, erken gelecek bir golle rakibinin defansa kapanmasını engellemeyi hedefliyor.

Rodrigues olmadığı için kontra atak oyununu düşünmeyen Fenerbahçe ise, Emre-Kruse-Vedat üçlüsünün kuracağı pas bağlantılarıyla rakip kalede gol arayacak.

MURİÇ'İ DURDUR LUYİNDAMA

Diğer taraftan ev sahibi Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en çok çekindiği isim Kosovalı golcü Vedat Muriç.

Sırtı dönük top saklama konusunda oldukça iyi olan 25 yaşındaki forveti Luyindama'ya emanet eden tecrübeli teknik adam, Muriç'in Kruse ile bağlantısını keserek sarı-lacivertlileri durdurmayı hedefliyor.

YANAL, BABEL VE FEGHOULİ'DEN ÇEKİNİYOR

Konuk ekipte Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal hafta boyunca kanat bekleri üzerinde durdu.

Babel ve Feghouli'den çekinen 57 yaşındaki teknik adamın Ozan Tufan ve Dirar ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

Isla ve Hasan Ali'nin sakat olması nedeniyle her iki bölgede de farklı isimleri oynatacak olan Yanal, kanatların durdurmaları halinde Falcao'nun da etkisiz kalacağına inanıyor.