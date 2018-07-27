Fatih Terim ve Selahattin Aydoğdu'nun ifadeleri

Gazeteci Atilla Türker, ulaştığı her iki ismin de ifadelerini yazdı. İşte o kavgada yaşanan olaylar ve verilen ifadeler.

"SELAHATTİN AYDOĞDU'YU TOKATLADIM"

Selahattin Aydoğdu'nun kendisine küfür ettiğini ve bu yüzden tokatladığını söyleyen Fatih Terim'in ifadesi şöyle: "Evime misafir geldiğinde ücretiyle kebap yapmak suretiyle hizmet aldığım, beni gördüğü yerde 10 metre uzaktan önünü ilikleyip müsaade almadan masaya oturamayan ve bu surette tanıdığım Selahattin Aydoğdu isimli şahsı sorunu çözmek ve tarafları uzlaştırmak için aradım.

Kendisi telefonda bana bu konunun beni ilgilendirmediğini söyledi ve akabinde 'Erkeksen buraya gel, gelmeyenin anasını s........' diyerek telefonu kapadı. Bunun üzerine ana gibi kutsal bir varlığa edilen bu galiz küfür nedeniyle çok sinirlendiğimden kendisini iki defa aradım fakat telefonlarımı zannediyorum korkudan açmadı.

Fatih Terim'in adı kavgaya karıştı - VİDEO



Bunun üzerine yanımda damatlarım ile arabaya atlayarak 3 saatte Alaçatı’daki dükkana gittik. Ben Selahattin Aydoğdu isimli şahsın dükkanının kapısındaki ortak alana gittim ve 'Beni çağırıyordun Selo, geldim' dedim.

O benim oraya geleceğimi tahmin etmediğinden beni görünce korktu ve panikleyerek ‘Hocam müşteriler var, isterseniz içeride konuşalım' dedi. Bunun üzerine Selahattin Aydoğdu'ya önce yumruk attım ve hemen sonra da kendisini tokatladım."

"FATİH TERİM BENİ DARBETTİ"

Olayın ertesi günü Fatih Terim'i dövdüğünü iddia eden Selahattin Aydoğdu'nun ifadesi ise şöyle: "Fatih Terim, damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, 'Ben geldim' dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Bana yumruk atan, darp eden ve hakaret eden Fatih Terim'den davacı ve şikayetçiyim. Benim bu yaşanan olaylardan dolayı iş yerimin imajı zedelenmiştir. 25 yıllık prestijimi olumsuz etkilemişlerdir, bu konuda da davacıyım."





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