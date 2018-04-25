Fatih Terim ve Şenol Güneş'in derbi taktikleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakibinin en büyük gücünü görerek işe başladı, “kafa” gollerine çare bulmak için kafa yormaya başladı. Türk Telekom Stadı’nda şampiyonluk için büyük önem taşıyan 90 dakikadan zaferle ayrılmak isteyen Terim, kendilerinin en zayıf, rakiplerinin ise en güçlü olduğu noktanın hava topları olduğunu belirleyerek işe soyuldu.

EN ÇOK KAFA GOLÜ ATAN TAKIM

Galatasaray’ın yan top zaafına karşılık, Beşiktaş’ın bu sezon ligde 15 golü kafa ile atmasının ve bu konuda ligin en iyisi olmasının kendileri için sorun yaratabileceğini düşünen Terim, ilk olarak bunu engelleyecek bir formül üzerinde çalışıyor.

TALİSCA'YA 3'LÜ MARKAJ

Terim’e göre, Talisca, hava toplarında eşleşilmesi en zor görünen isim... Brezilyalı futbolcunun geriden gelip kafa vurmasının savunma için handikap olduğu, bu nedenle Maicon, Donk ve Fernando’nun bu konuda son derece uyanık olması gerektiği vurgulandı.

Fatih Hoca, Atiba ve Tosic gibi isimlerin de geriden gelip hava toplarında tehlike yaratacağını düşünerek, öğrencilerini de buna göre hazırlayacak.

Diğer taraftan Quaresma’nın etkili ortalarının önlenmesi için de Nagatomo’ya büyük iş düşecek. Terim, Japon futbolcuya, ilk işinin Portekizli futbolcuyu etkisiz bırakması gerektiğini söyleyecek. Muslera’dan son dönemde olduğu gibi yine yan toplarda çıkması istenecek.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 11'İ BELLİ GİBİ

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise Şenol Güneş'i endişelendiren iki isim var.

Gomis ve Rodrigues'in çok iyi anlaştığını belirten Güneş, bu ikiliyi durdurmak için defans oyuncularıyla özel olarak görüştü.

Galatasaray'ın ilk 20 dakikada oyuna baskılı başlayacağını düşünen tecrübeli teknik adam, tempoyu kırdıktan sonra Talisca, Quaresma ve Babel gibi etkili kontra atak silahlarıyla gol bulmayı planlıyor.

Güneş'in kafasındaki 11: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo

Şenol Güneş, Pepe'nin cezasının 1 maça düşürülmesi durumunda Medel'i orta sahaya çekmeyi düşünüyor.