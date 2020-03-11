Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın derbi taktikleri

Süper Lig'in 26. haftası çok çekişmeli maçlara sahne olacak.

Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.

TT Arena'da saat 19:00'da oynanacak derbi öncesi iki takım da hazırlıklarını neredeyse tamamladı.

CİMBOM'UN EN BÜYÜK KOZU TARAFTAR DESTEĞİ

Ligin ikinci yarısıyla birlikte adeta yeniden doğan Galatasaray, derbiye sahasında oynamanın avantajıyla baskılı başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, arkasına alacağı taraftar desteğiyle başlama düdüğünden itibaren Beşiktaş'ı tam saha presle karşılayacak.

Terim, zaman zaman aksamalar yaşayan Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalamak içinse Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi yine Onyekuru'dan faydalanacak.

Lemina'nın da dönüşüyle, maç boyunca orta sahayı elinde tutmak isteyen tecrübeli hoca, hem pas oyunuyla hem de savunma arkasına atılacak toplarla Beşiktaş'ı avlamayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Diğer taraftan Beşiktaş'ta ise tek hedef galibiyet olacak.

Lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde 5. sırada bulunan siyah-beyazlılar, derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışından kopmak istemiyor.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Beşiktaş'ta Sergen hoca, öğrencilerine hücuma öncelik vermeleri gerektiğini söyledi.

İleri uçta Burak'tan vazgeçmeyecek olan Sergen Yalçın, tecrübeli golcünün arkasında Boateng'le başlayabilir.

Kanatlarda ise N'koudou ve Ljajic düşünülüyor.

Onyekuru ve Feghouli'nin savunma arkasına sarkma ihtimaline karşı ise Atiba ve Elneny'yi özel olarak uyaran Yalçın, Vida ve Ruiz'den de topun arkasında kalmalarını istedi.