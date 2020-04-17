Fatih Terim: Virüs ego falan dinlemez

Galatasaray'da koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan Fatih Terim, son yapılan testin negatif çıktığını açıklamıştı.

Virüsü yenen tecrübeli teknik adam, Hürriyet gazetesinden Ertuğrul Özkök'e konuştu.

İşte Özkök'ün yazısı:

Dün Fatih Terim’in hastaneden çıkarken söylediklerini yazmıştım. Diyordu ki: “Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.”

Dün arayıp sordum: “Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?” Bana çok çarpıcı bir cevap verdi...

FATİH TERİM: AMERİKA'DAN DAHA BÜYÜK EGO MU VAR?

Terim, “Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada? Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum... Bak bir virüs ne hale getirdi. Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok. Hiçbirinin esamesi okunmaz. Bütün dünyanın başına geldi bu." dedi.