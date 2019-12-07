Fatih Terim yabancı yardımcı istedi

Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Türkiye Kupası'na kötü bir başlangıç yapan, ligde ise 8. sırada yer alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yönetimden bir isteği oldu.

Takımdaki yabancı futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle iletişim sorunu yaşadığını belirten tecrübeli teknik adam, yabancı bir antrenörle anlaşılması gerektiğini söyledi.

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Elmander, Riera, Ujfalusi veya Kewell'dan birinin takıma kazandırılmasını isteyen Terim, yeni gelecek antrenörle beraber yabancı futbolcuların performansının artacağına inanıyor.

Yönetimin kısa süre içerisinde bu isimlerle görüşmelere başlaması bekleniyor.