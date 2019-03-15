Fatih Terim: Yaptık yine yaparız

Sezonun ilk yarısında Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakibini evinde yenerse ikili averajda da üstünlüğü eline geçirecek.



Galatasaray ile Başakşehir arasında sezonun kırılma maçı 33. haftada oynanacak. Geçen sezon son 9 maçta 22 puan toplayan Galatasaray şimdi toplamda 27'yi hedefliyor. Fatih Terim de "Geçen sezon benzerini yaptık, yine yaparız" diyerek oyuncularını 9'da 9' için motive etmeye çalışıyor.

İMKANSIZ DEĞİL

Lider Başakşehir ile arasında 8 puanlık farklı bulunan Galatasaray bitime 9 hafta kalırken bu farkı eritip 22'nci şampiyonluğuna imza atmak istiyor. Evet, Galatasaray'ın dokuz maçı kazanması kolay değil, üstelik teknik heyet ve camia da bunun farkında fakat imkânsız da değil... Galatasaray, geçmişte son 9 maçta 9 galibiyet almayı başarmıştı. 1987-88 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, son 9 maçını kazanarak rakibini bir hayli geride bırakarak ipi göğüslemişti.

ÖDEME DOPİNGİ

Galatasaray yönetimi, Bursaspor maçı öncesinde futbolculara altı milyon avroluk bir ödeme gerçekleştirmeyi planlıyor. UEFA'nın FFP kriterlerini titizlikle yerine getiren sarı-kırmızılılar, bu ödeme sonrasında 'borçsuzluk kâğıtlarına' imzaların eksiksiz atılmasını sağlayacak.