Fatih Terim: Yaşadıklarım beni hırslandırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonraki süreçte yaşadıklarını anlattı.

Fatih Terim, kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı olay sonrasında A Milli Futbol Takımı'nın başından gönderilmişti. Terim sonrasında TFF'ye tazminat davası açmış ve 9 milyon TL almıştı.

Deneyimli teknik direktör, tüm bu süreçte yaşadığı olayların kendisini hırslandırdığını söyledi.

"DAVALARIMI KOLAY KAZANMADIM"

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Önemli olan süreci iyi okumak. Gerek Galatasaray'da, gerek TFF'de o sürece (ayrılık) biz nereden geldik? Olayların akışını ve içini iyi okuyun bence yeter. Tüm bu yaşatılanlar beni daha çok hırslandırdı. Hiçbir dönemde hayat davalarımı kolay kazanmadım zaten. Ancak bu süreçteki gibi haksızlığa, manipülasyona ve kuralsızlığa da uğramadım. sustukça birileri yerime konuşur oldu.

Televizyona çıkıp atıp tutanların mahkeme salonlarında sundukları darp raporları gibi. Sorumlu olduğunuz iş, kendi duygu ve düşünceleriniz kadar başkalarının düşüncelerini de yönetmeyi gerektiriyor. O nedenle her zaman olduğu gibi unutmayacağım. İzleri hala bende saklı olan travmalarımı bir kenara bırakacak olgunlukta ve tecrübedeyim."