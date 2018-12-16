Fatih Terim yeniden ceza alabilir

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından 7 maç ceza alan Fatih Terim, yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 maçtan daha men edilmişti. PFDK tarafından toplam 10 maçtan men edilen deneyimli hoca bir başka cezayla daha karşı karşıya.

TALİMATLARA GÖRE TAKTİK VERMESİ YASAK

Fatih Terim dün akşam oynanan Başakşehir maçını locadan takip etti. Kendisi gibi cezalı olan Hasan Şaş'la birlikte mücadeleyi izleyen başarılı hocanın, bilgisayar aracılığıyla yedek kulübesine taktik verdiği belirtildi.

Yedek kulübesinde takımı yöneten yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala'ya WhatsApp aracılığıyla talimatler verdiği gözlemlenen Terim, yeni bir ceza daha alabilir.

TFF Disiplin Talimatının 98. maddesine göre cezalı teknik adamların taktik vermesi yasak.

İşte o madde: "Soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılan kişiler müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında, devre arasında ve müsabakanın tamamlanmasını müteakip 15 dakika içerisinde soyunma odalarında, koridorlarında, saha içerisinde ve yedek kulübesinde bulunamazlar, bu süreçte futbolculara ve yedek kulübesindeki kişilere doğrudan talimat veremezler."





TERİM-TFF GERİLİMİ CEZA GETİREBİLİR

Daha önce cezalı olmasına rağmen birçok teknik adamın telsizle telefonla yardımcılarına taktik verdiği görüldü. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da bundan dolayı ceza alan bir isim yok denecek kadar az.

Yani talimatlarda olmasına rağmen bu durumdan dolayı pek ceza verildiği görülmedi. Ancak son dönemde Galatasaray'la TFF arasında yaşanan krizden dolayı Fatih Terim'e yeni bir ceza verilebileceğini ifade edenler var.