Fatih Terim: Yerli kaleci alacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında transfer konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GELİRİ GİDERİ İYİ YAPMAMIZ LAZIM"

Avrupa ve Süper Lig'e iyi bir takım oluşturmak zorunda olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Elbette başarılı da olmak istiyoruz. Geliri, giderini doğru yönlendirecek bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz. Başkanımız ve yönetimimizi zora sokacak bir durum olsun da istemeyiz. Finansal Fair-Play için geliri, gideri iyi yapmamız lazım. 31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya Kupası'nın oynanması ve bitmesi de önemli bir faktördür. Kulüpler sezon başı kampa birçok oyuncu ile gider ama daha sonra buradan azalanlar da olur. Taraftarımız merak etmesin, biz gerekli yerlere gerekli şeyleri düşünüyoruz." dedi.

"NASİPSE OYUNCU ALACAĞIZ"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Terim, "Nasipse oyuncu alacağız. Bize hakikaten yarayacak ya da mevcuttan daha iyi bulduğumuzu alacağız. Biz birini satıyor ya da alıyor ise muhakkak bir bildiğimiz var. Öncelik Galatasaray olduğuna göre ona göre davranacağız. Birleşmeler ne kadar doğalsa ayrılmalar da doğal olmalı. Bakıyorsunuz sürpriz yapıyoruz. Galatasaraylılar da sürprizleri seveler. Olmazsa da ona göre bir takım mühendisliği yapacağız. Muhakkak ki ben de yarın sabah herkes burada olsun, her şeyi bir seferde anlatayım ama öyle olmuyor maalesef. UEFA'nın koyduğu 21 ile elimizi daralttığı bir gerçek. Bir daha böyle şey yaşamamak için inşallah." şeklinde konuştu.

"YERLİ KALECİ ALACAĞIZ"

Yerli kaleci aradıklarının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Bazı konuşmalarımız var. Herkes kuralı bildiği için 13. yabancıyı aldığımızı ve bir tane hakkımızın kaldığını biliyor. Esnek olarak da bazılarını gönderebileceğimizi de biliyor. İki tane şık var: bir tanesi tecrübeli, 2 numarayı kaldırabilecek. Bir diğeri de; genç bir yetenek olabilir. Kesemize ve felsefemize uygun kolay olmuyor." şeklinde konuştu.