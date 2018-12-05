Fatih Terim: Yine şampiyon olacağız

Galatasaray'ın başında 7 şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı camiaya bir zafer daha yaşatmak istiyor.

97-98 SEZONUNU ÖRNEK GÖSTERDİ

Kariyerinde ilk defa geçen yıl sezon ortasında bir takım alan tecrübeli çalıştırıcı, o noktadan başarıyla çıkmış ve Cimbom'a 21. şampiyonluğu yaşatmıştı.

Sezonun hemen başında ayrılık yaşadığı 2013-14'ü bir kenara koyduğumuzda 9'uncu defa sezon başından itibaren Galatasaray ile lig yolculuğuna başlayan Terim, ilk 14 haftada en az puanı bu sezon aldı. Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, hiçbir sezonda ilk 14 haftada 4 mağlubiyet görmemişti. Tüm bu olumsuz istatistiklere rağmen Fatih Terim ve öğrencileri geçmiş yıllarda daha vahim bir tabloyu düzeltip, sezon sonu mutlu sona ulaşmıştı. O sezon ise 1997-98 sezonuydu.

8 PUAN GERİDEN GELİP ŞAMPİYON OLMUŞTU

Terim'in Galatasaray'ın başındaki ikinci yılında ilk 14 haftada sarı-kırmızılılar şimdikinden 3 puan daha fazla toplasa da, Fenerbahçe müthiş bir başlangıç yapmış ve 35 puana ulaşmıştı. İki ezeli rakip arasındaki fark 8'di.

Sezon ortasında devre arasına girildiğinde fark 6'ya inmişti. Galatasaray ikinci yarıda aradaki farkı eritip, sonra da rakibini geriden bırakarak 4 puan farkla şampiyonluğa ulaşmıştı.

Özellikle Beşiktaş mağlubiyeti sonrası camiada olumsuz bir hava esmeye başlarken teknik direktör Fatih Terim, kurmaylarının yanı sıra tüm ekibinin ve öğrencilerini toplayarak, 97-98'i referans gösterdi. Tecrübeli teknik adam "Daha zorunu geçmişte yaptık, merak etmeyin yine yapacağız" dedi.