Fatih Terim: Yine şampiyon oluruz

Son şampiyon Galatasaray yeni sezona kötü başladı. Denizlispor'a 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım oyun olarak da sınıfta kaldı. Florya'da oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim, takımına moral verdi.

"İLK HAFTALAR ÖNEMLİ DEĞİL"

Türkiye gazetesinin haberine göre, planlamayı Şampiyonlar Ligi'ne göre yaptıklarını dile getiren 65 yaşındaki hoca, "İlk haftalar çok önemli değil. Bütün planlamayı Şampiyonlar Ligi için yaptık ve takıma yükleme hâlâ devam ediyor. Ligde puan kaybı olabilir gerekirse son 10 hafta üst üste kazanır yine şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Devler Ligi'nde ortaya çıkan tablodan sonra Avrupa'da çıtayı yükseğe koyan Terim, Nzonzi'nin gelişiyle orta sahadaki problemin çözüleceğini görüşünde.

Fatih Hoca, santrfor ve stoper transferiyle de eksiklerinin kalmayacağını düşünüyor.