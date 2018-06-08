Fatih Terim yönetimden Campbell'ı istedi

Daha önceki yıllarda da gündeme gelen ve son olarak sezon bitiminde menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen 25 yaşındaki Kosta Rikalı isim konusunda teknik direktör Fatih Terim olumlu rapor verdi.

"TAM BİZE GÖRE"

Bodrum'da Arsenal'in eski hocası Arsene Wenger ile geçtiğimiz hafta bir araya gelen ve Campbell hakkında olumlu referans alan tecrübeli çalıştırıcı, başarılı futbolcu için oldukça istekli.

Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile sürekli görüşme halinde olan Terim'in Campbell için "Tam bize göre bir oyuncu. Bonservisi yok, potansiyeli yüksek, yaşı genç. Talibi çok olacaktır, kaçırmayalım" dediği öğrenildi.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER

Arsenal'in geride bıraktığımız sezon Real Betis'e kiraladığı Campbell, sadece kanatlarda değil forvet arkasında da görev yapabiliyor. Hücum bölgesinde çok yönlü oynayabildiği için de Terim'in gözüne giren Kosta Rikalı yıldız, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeyi istiyor.