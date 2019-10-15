Fatih Terim'den 3 futbolcuya uyarı geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Lige iyi bir başlangıç yapamayan sarı-kırmızılı takım, son olarak Gençlerbirliği deplasmanında da 2 puan bırakmıştı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını lakayıtlıkla suçlamış ve kadroda değişikliğe gideceğini söylemişti.

BABEL, FEGHOULİ VE MARİANO KULÜBEYE

Terim'in gerek yoğun maç trafiğinden gerekse performansa dayalı olarak rotasyona gitmesi beklenirken, kesilecek isimlerle de bütün takıma "Kimse vazgeçilmez değil" mesajı verilecek. Gençlerbirliği maçındaki oyuna bakılırsa; Mariano, Babel ve Feghouli gibi oyuncular kulübeye daha yakın görünüyor.

4 FUTBOLCUYLA YAKINDAN İLGİLENDİ

Milli arada yedek oyuncularla yakından ilgilenen Terim'in; Emre Mor, Ömer Bayram, Şener ve Adem Büyük'e şans verebileceği ifade ediliyor.







