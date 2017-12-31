Fatih Terim'den 4 isme özel ilgi

Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Selçuk, Yasin, Eren ve Sinan'a süre vermeyi planlayan Terim, kamp sırasında 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek.

Yapılan analizlerde yedek kulübesinde uzun süre bekleyen oyuncuların katkısını yeterli bulmayan Terim, kampta yaratılacak forma yarışının takıma olumlu yansıyacağını düşünüyor.

4 OYUNCUYLA ÖZEL OLARAK İLGİLENECEK

Göreve geldiği günden beri özellikle Yasin'in çıkışını örnek olarak gösteren deneyimli çalıştırıcı, kamp performansına göre ikinci yarı daha çok sayıda oyuncuyla oynamak amacında. Sarı kırmızılılarda kaptan Selçuk İnan ligin ilk yarısında yalnızca 2 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli futbolcu, toplamda 9 maçta forma giydi. Rodrigues ile girdiği forma rekabetinde yalnızca 3 kez ilk 11'de şans bulan Yasin Öztekin, 2 gol ve 1 asist ile skora katkıda bulundu. Gomis'in arkasında uzun süre yedek bekleyen Eren Derdiyok ise bu sezon ligde gol atamadı. İsviçreli oyuncu 2 maçta ilk 11'de başlayıp toplamda 11 karşılaşmada süre aldı. İlk yarıda hiç ilk 11'de sahaya çıkamayan Sinan Gümüş'ün de golü veya asisti bulunmuyor. 23 yaşındaki oyuncu, 4 mücadelede toplamda 40 dakika şans bulabildi.