Fatih Terim'den Ali Koç: Cevap vermeye değmezsin

Fatih Terim'le Ali Koç arasındaki 'sicili bozuk' poleğimi devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fatih Terim hakkında, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor. Konuşulması gereken konu bu" şeklindeki açıklaması büyük yankı uyandırmıştı.

"CEVAP VERMEYE DEĞMEZ"

Terim, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Koç'un sözlerine sonra bakacağını söylemişti. Konuyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Ali Koç'un açıklamalarına İstanbul'da bakacağım. Değerse cevap veririm" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç: Fatih Terim'in bozuk sicilini konuşun - İZLE

Fatih Terim, Ali Koç'un sözleri için, "İstanbul'a dönünce baktım, değmeyeceğine karar verdim. O nedenle cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim" dedi.

Öte yandan Ali Koç, Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.