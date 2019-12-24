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Fatih Terim'den Ali Koç ve TFF'ye imalı paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF'ye Twiter hesabı üzerinden flaş bir gönderme yaptı.

| Haber Merkezi
Fatih Terim'den Ali Koç ve TFF'ye imalı paylaşım
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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile Zorlu Center'da bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin basına yansıması üzerine tartışmalar başlamıştı. 

Tartışmalar üzerine bir açıklama yapan Ali Koç, kullandığı ifadelerde Fatih Terim'e göndermede bulunmuştu.

TERİM'DEN TWEETLİ GÖNDERME

Bunun üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Hukuk Müşavirliğinin PFDK sevki sonrasında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Ali Koç'un TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp ile buluşmasına gönderme yapan Fatih Terim, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." şeklinde imalı bir mesaj yolladı.


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