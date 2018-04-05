Fatih Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı

Sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, şu ifadeleri kullandı: "Ali Şen benim çok eski dostumdur. Eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. İnsanın tanıdığı birilerini kaybetmesi çok kolay değil. Bente Hanım'ı tanıyordum. Ali Şen'in ailesine ve evlatlarına şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah, Ali abiye de sabır versin."





Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri, vefat eden Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in eşi Bente Şen için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF'nin eski yönetim kurulu üyesi ve Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen'in değerli eşi Bente Şen'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. TFF olarak merhume Bente Şen'e Allah'tan rahmet, Ali Şen ve ailesi ile Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajda, şu açıklamalara yer verdi: "Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Ali Şen'in kıymetli eşi Bente Şen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet dilerim."

Galatasaray Kulübü, Bente Şen'in vefatının üzüntüyle öğrenildiğini aktararak, "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübüne başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün mesajında ise "Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Bente Şen'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; Ali Şen'e, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.