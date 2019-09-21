Fatih Terim'den Andone'ye 'hazır ol' mesajı

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanına çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadroda bazı değişiklikler planlıyor.

Bazı oyuncuların fiziksel olarak henüz istenen seviyede olamamalarından kaynaklı problemler yaşadıklarını düşünen deneyimli çalıştırıcı, zorlu Malatyaspor deplasmanında sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

"BEKLEDİĞİMİZDEN İYİ DURUMDASIN"

Özellikle Rumen forvet Andone'ye, "Hazır ol. Sana ihtiyacım var. Gayet iyi çalışıyorsun ve fiziksel olarak da beklediğimizden iyi durumdasın" mesajı veren Terim'in yetenekli golcüyü nasıl kullanacağı merakla bekleniyor.

Terim'in ayrıca Şener, Adem Büyük ve Taylan'ı da form durumlarını mercek altına alarak bu futbolculara özellikle ligde daha fazla şans vermeyi planladığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, yoğun maç takvimini dikkate alarak ligde böyle rotasyonları yapma eğiliminde olduğu ifade edildi.