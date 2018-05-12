Fatih Terim: Başka konuma geçersem istikrarı sağlayacağım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'da 4 defa üst üste şampiyon olduktan sonra gönderildiğini söyledi. Kulüplerin bu konuda istikrarlı olmasını belirten Terim, "Bu istikrarı sağlamak lazım. Yarın bir gün başka konuma geçersem, ona göre hareket edeceğim." şeklinde konuştu.

BAŞKANLIK HEDEFİNİ AÇIKLADI

Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Muhakkak ki gidişlerde benim de hatam vardır ama az hatalı benim. Beni gönderdiler dediğim zaman kimse inanmıyor, "Avrupa şampiyonu hocayı nasıl gönderdiler" diyorlar. Bu istikrarı sağlamak lazım. Yarın bir gün başka konuma geçersem, ona göre hareket edeceğim."





YENİ SEZONDA SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

"Bu işin aktörleri oyuncularımız, güzel bir takım olduk. Eksiklerimiz var, dile getirmediğimiz sıkıntılarımız var ama doğru oynuyoruz. Bazen yanlış oynasak bile netice almayı biliyoruz. Özellikle iç sahada çok iyi oynuyoruz. Burada ligde mağlubiyet aldığımızı hatırlamıyorum. Hiçbir takımla sıkıntı çekmeden oynadık. Oyunun daima hakimi biz olduk. Deplasman sıkıntımız zaman zaman var, bir de 2-0 öne geçtikten sonra değişik oynuyoruz. Bunu şampiyon olduktan sonra yeni sezonla birlikte çözeceğiz. Galatasaray gibi takımlar iç saha, dış saha fark etmemeli. Genel olarak oyuncularımızın performansı iyi ve en tepedeyiz."