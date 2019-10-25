Fatih Terim'den Belhanda'ya: Kendini sahada affettir

Galatasaray'da yaşanan Belhanda krizine, Fatih Terim müdahale etti.

Real Madrid maçında oyundan çıkarken kendisini ıslıklayan taraftarlara küfreden Faslı futbolcu, dün Instagram hesabından özür diledi.

"PERFORMANSINI YÜKSELT"

Fatih Terim, Madrid maçı sonrası Belhanda'nın ıslıklanmasını doğru bulmadığını belirtmişti. Deneyimli hoca, 29 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yaptı.

Taraftarın Belhanda'yı ıslıklamasını yanlış bulan Terim, Belhanda'nın yaptığı hareketlerin de bir o kadar doğru olmadığını oyuncuya iletti.

Sarı-kırmızılı ekibin hocası, Belhanda'ya, "Oynadığın futbolla taraftarlardan özür dileyeceksin. Ocak ayına kadar vaktin var, performansını yükselt" dedi.

Öte yandan Belhanda'nın menaceri William D'avila, yaptığı açıklamada, "Galatasaray ondan memnun, Belhanda da aynısını düşünüyor. Şimdi ayrılması mümkün değil. Yüzde yüz, hatta yüzde bin onunla devam etmek istiyorlar." şeklinde konuştu.