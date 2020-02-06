Fatih Terim'den Belhanda'ya: Ruh hastası

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 2-0 mağlup olan Aslan, İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu.
Maç boyunca istediği oyunu ortaya koyamayan sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcu Belhanda, yine beklentileri karşılayamadı.
"HASTA YA, RUH HASTASI"
Mücadelenin 8. dakikasında kötü bir pas veren 29 yaşındaki oyuncuya kızan teknik direktör Fatih Terim, öğrencisine "Hasta ya, ruh hastası" derken kameralara yakalandı.