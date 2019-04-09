Fatih Terim'den Belhanda'ya: Tahriklere kapılma

Fenerbahçe pazar günü Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip için şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde Fatih Terim, Faslı yıldız Belhanda'yla bir araya geldi.

"KİMSEYE KULAK ASMA, SAKİN OL"

Terim, Belhanda'yla TT Stadı'nda oynanan maçın ardından çıkan olaylar hakkında konuştu.

Soldado ve Jailson'un Faslı oyuncuyla yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgayı hatırlatan deneyimli hoca, aynı tahriklerin Kadıköy'de de olacağını ifade etti.

Belhanda'ya, "Seni tahrik etmek isteyecekler" diyen Terim, "90 dakika sahada kalmanı ve sakin olmanı istiyorum. Tahriklere kapılma, kimseye kulak asma" dedi.

İLK MAÇIN FATURASI AĞIR OLMIUŞTU

Ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan derbi maçta kavga çıkmış ve sarı-kırmızılı takım alınan cezaların ardından büyük puan kayıpları yaşamıştı.

Başta Fatih Terim olmak üzere Hasan Şaş, Donk, Rodrigues, Ndiaye ve Mariano ağır cezalar almıştı.