Abdurrahim Albayrak: Transferi biz de merak ediyoruz

1 Fatih Terim'den Belhanda'ya uyarı Sorumsuzca davranışları nedeniyle sık sık ceza alan Belhanda, Ankaragücü maçında yaptığı hareketle taraftarını bir kez daha çıldırttı.

2 Tetteh'ten fedakarlık Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Tetteh, "Ben maaşımda indirime giderim, siz Sparta Prag'ı ikna edin" diyerek sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi ne kadar çok istediğini gösterdi.

3 Mustafa Reşit Akçay Azerbaycan'ın başına geçiyor Azerbaycan Milli Takımı'yla görüştüklerini açıklayan Mustafa Reşit Akçay, "Henüz kesinleşmeyen bazı konular var. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

4 Antalyaspor Tarık Çamdal'ın peşinde Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal'a Süper Lig'den talip çıktı. Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, 27 yaşındaki futbolcuyla görüşüyor.

5 Ali Koç her hafta aynı hayal kırıklığını yaşıyor 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'un o tarihten bu yana yüzü hiç gülmedi. 3 defa hoca değiştiren sarı-lacivertliler, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

6 Soldado: Puan durumunda hep altlardayız Bursaspor maçında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim olan Soldado, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

7 U16 Milli Takımının galibiyet sevinci Futbolcuların 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözleriyle galibiyet sevincini yaşaması hem taraftarların hem de izleyenlerden alkış aldı.

8 Ersun Yanal: Bir daha asla bu skorlar olmayacak Yanal, Bursaspor’a karşı aldıkları beraberliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir daha asla bu skorlar olmayacak ve önümüze bakacağız” dedi.

9 Bursa gol atınca Ali Koç yıkıldı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Bursaspor'un 90. dakikada attığı beraberlik golünün ardından büyük bir üzüntü yaşadı.