Fatih Terim'in 'deplasman fobisi' isyanı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 3-0 kaybettikleri Akhisarspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, yenilginin ardından 'deplasman fobisi' konusunda açıklamada bulunurken, herhangi bir mazeretleri olmadığını dile getirdi.

Rotasyon yapmadıklarını dile getiren Terim ''Maç öncesi tedirginliğimi ifade etmiştim, bir konsantrasyon eksikliği olur mu acaba diye... Artı rotasyon yapmadım ben. Bir kurgu denedik. Bu kurgu tutarsa, eksik olan yeri 2. bir alternatifle kapatırız diye düşündüm. 18 üstünden, penaltı üstünden baya da pozisyon vardı. Devre sonu penaltı kaçtı, belki başka bir şey olabilirdi ama ikinci yarı söylenecek bir şey yok. Hiç beklemediğim bir şey. Hiç hoşlanmıyorum bunlardan'' dedi.

BURADA İŞİ YOK

Deplasman fobisi için de konuşan tecrübeli teknik adam ''Ben bunları (Deplasman) komik buluyorum. Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu bunlardan çekiniyorsa, zaten burada işi yok. Öyle değil. Sen penaltıyı atamazsan, sonra hatalı gol yersen, bunun adı deplasman fobisi değil. 18 yaşındaki oyuncu karakterini koyuyorsa, sen de koyacaksın. Hepimize küfrediyorlar her yerde. Akhisar seyircisi aşırı bir şey de yapmadı'' ifadelerini kullandı.

Bahanelere sığınmadıklarını söyleyen Fatih Terim ''Bunları halledeceğiz, oyun içinde halledeceğiz. Ocak'ta halledeceğiz, Şubat'ta hallaedeceğiz ama halledeceğiz. Ben her şeyi kabul ederim. Ama Galatasaray mağlup olurken bunun hakkını verdikten sonra mağlup olacak. Bunun dışındakilere itiraz ederim. Koca Galatasaray takımı ufak tefek bahanelere sığınmayacak'' şeklinde konuştu.