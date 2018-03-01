Fatih Terim'den deplasman uyarısı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarı geldi. Terim, Karabükspor karşısında rakiplerinin ligdeki yerini düşünmeden galibiyete odaklanmaları gerektiğini söyledi.

KADIKÖY ÖNCESİ SON DEPLASMAN

Süper Lig'in 24. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını deplasman fobisi konusunda uyardı. Rakibin puan tablosundaki yerini düşünmeden galibiyete odaklanmaları gerektiğini anlatan deneyimli teknik adam; Sivasspor ve Kasımpaşa deplasmanlarındaki mağlubiyetleri hatırlatıp hataya yer olmadığını aktardı.

Deplasman fobisini yenmeleri gerektiğini anlatan Terim, Türk Telekom Stadı'ndaki hırsı rakip sahada da beklediğini belirtti. Terim, Kadıköy öncesi son deplasman maçını Karabük'te oynayacaklarının altını çizerek kazanmak zorunda olduklarını ifade etti.

FERNANDO DÖNÜYOR

Bu arada sarı kırmızılı ekipte uzun süredir formasından uzak kalan Fernando'ya “Hazır ol” talimatı verildi. Brezilyalı futbolcu, Karabükspor karşılaşmasının ikinci yarısında skora göre oyuna dahil olabilir. 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar Fernando'nun hazır olmasını isteyen Fatih Terim, tecrübeli futbolcunun maç eksiğini Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarında gidermek istiyor