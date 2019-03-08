Fatih Terim'den Diagne'ye gol taktiği

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Diagne, Galatasaray'da henüz kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Sadece Trabzonspor karşılaşmasında penaltıdan gol atan 28 yaşındaki golcü futbolcu, oynadığı bütün maçlarda etkisiz görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.

Golcü futbolcuyla bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, bazı uyarılarda bulundu.

İşte Terim'in Diagne'ye verdiği bazı taktikler:

1- Topsuz oyunda daha fazla olmalısın. Stabil kalma. Pres yap, orta sahaya kadar gel.

2- Top bizdeyken çapraz koşular yapmanı istiyorum. Savunmanın dengesini bozarsan kendine de arkadaşlarına da boş alan yaratabilirsin.

3- Duran toplarda boy avantajını kullanmıyorsun. Ön direğe koşu yapmalısın.

4- Koşu mesafeni artırmalısın. 10 kilometrenin altında kalma.

5- Çok fazla kartlık faul yapıyorsun. Top rakipteyken daha dikkatli olmalısın.